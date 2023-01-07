Малафеев – о матче Уэльс - Россия: «Игра запомнилась на всю жизнь большим давлением»

Бывший голкипер национальной сборной России Вячеслав Малафеев поделился своими воспоминаниями о матче 2003 года с командой Уэльса (1:0).

«Конкуренция в «Зените» позволила стать сильнее и попасть в сборную России. Так получилось, что я дебютировал в очень важном матче. Конечно, игра запомнилась на всю жизнь большим давлением», - цитирует спортсмена «РИА Новости Спорт».

Специалист считает, что тот поединок имел особую степень важности как для всей национальной команды в целом, так и для его карьеры в частности.

Победа в данном противостоянии, признался Малафеев, на тот момент позволила ему отбросить сомнения в том, что он находится в команде России «просто так».