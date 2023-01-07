Раскрыта финансовая составляющая перехода защитника Ильи Агапова из «Пари НН» в московский ЦСКА. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в столичном клубе 21-летний футболист будет зарабатывать 600 тысяч евро в год учета бонусных выплат.

О трансфере перспективного футболиста было объявлено в пятницу, 6 января. Переход Агапова обошелся «армейскому» клубу в 1,3 миллиона евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до конца 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в 13 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.