Малафеев – о Петржеле: «Он позволил мне выйти на новый уровень в «Зените»

Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал конкуренцию среди голкиперов внутри «сине-бело-голубой» команды.

Специалист признался, что по ходу всей его карьеры футболиста конкурирующая составляющая внутри команды с берегов Невы оставалась на очень высоком уровне. С появлением в клубе Властимила Петржелы необходимо было вновь доказывать свою нужность коллективу.

Спортсмен отметил, что с конца 90-х годов в команде все вратари успешно выступали за свои национальные сборные: сам Малафеев – за сборную России, Роман Березовский – за сборную Армении, а Камил Чонтофальски – за сборную Словакии.

«Конкурировать было непросто, но главное, что со всеми остались человеческие отношения. Что касается Властимила Петржелы, он позволил мне выйти на новый уровень в «Зените», - цитирует Малафеева «РИА Новости Спорт».