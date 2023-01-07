Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о переходе 21-летнего защитника Ильи Агапова в стан «армейцев».

- В ЦСКА из «Нижнего Новгорода» перешел 21-летний защитник Илья Агапов. Как оцениваете этот трансфер?

- Я знаю, что ЦСКА давно следил за этим игроком. У «армейцев» образовалась проблема - травму получил Дивеев. Как быстро он восстановится, неизвестно. Отпустили Фукса на родину. Поэтому было необходимо найти замену. В свое время нашли же молодого Дивеева, который вообще играл за «Уфу-2». Потом он раскрылся и дорос до уровня сборной. Поэтому у Агапова все карты в руках. Ему дали шанс раскрыться, играть. Он неплохо себя зарекомендовал в «Пари НН». Это молодой, перспективный парень, но чтобы это реализовать - нужно работать и иметь игровую практику.

- Он будет ее иметь в ЦСКА?

- Набабкин уже в возрасте. У него травмы. Со Щенниковым контракт не продлевают. Поэтому шансы есть. Просто ими надо воспользоваться.

- А на сборах можно проявить себя насколько, чтобы закрепиться в составе?

- Конечно. Тренер будет видеть, как он работает, как вписывается в коллектив. Плюс контрольные матчи покажут, как все это будет. Возможно, в первое время Агапов будет выходить на замену. Самое главное, чтобы он имел постоянную игровую практику. А если закрепится в составе, будет очень хорошо.

- Будет ли Агапов играть лучше, чем защитник Бруно Фукс?

- Надо смотреть попозже. Пусть сначала закрепится, будет играть, и только потом можно рассуждать. Фукс призывался в олимпийскую сборную, хотя там не играл. То есть, уровень мастерства у него есть. А Агапов получил вызов в нашу сборную, но это в целях ознакомления, на перспективу. Если он будет постоянно играть, как Дивеев, то будет расти.

- Этого игрока хотел заполучить сам Федотов. Значит, на него большие надежды?

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- Значит, смотрели его, анализировали, чем он может помочь ЦСКА. Не каждый футболист может заиграть в Москве, даже если на периферии у него получалось. Надо смотреть. Сколько таких трансферов было, когда футболист пришел, не играл, а потом раскрылся в других командах.

- Вы сторонник того, чтобы приглашать молодых ребят на перспективу, или лучше брать опытных в основу?

- Если есть задача - нужны опытные игроки, но необходимо, чтобы рядом находились молодые и получали практику. Потому что у опытных может быть травматизм, да и годы берут свое, а молодежь может их заменить. Поэтому нужен симбиоз.

- Просто непонятно, закрыл ЦСКА эту позицию с приходом Агапова или нет.

- Как показал осенний отрезок, проблемы есть, хотя было много номинальных центральных защитников. Щенинков и Набабкин где-то помогли, но у них травмы. Фукс вечно больной. Дивеев получил травму. И остался один центральный защитник. Поэтому нужны и опытные, и молодые. А когда молодежь получает шансы и закрепляется в составе - это хорошо.

- Ждете еще трансферов?

- Да. Нужен атакующий полузащитник, который может обострять, раздавать передачи. Непонятно, что с Кучаевым. У него травмы. Ермаков подходит на эту роль, но пока у него мало практики. Он нестабилен. Карраскалю и Медине нужна конкуренция, иначе опять они пять-шесть матчей сыграют и все. Они выпадают. Возможно, Федотов поменяет схему на ту, которая давала результат в «Оренбурге» и «Сочи». В конце сезона и в Кубке это просматривалось. По тайму команда выдерживала, но продолжения во вторых таймах не последовало. Возможно, команда вернется к этой схеме и будет лучше, потому что нельзя так зависеть от людей и их настроения. А когда ты уже играешь в эту схему, у тебя нет замены. Можно туда кого-то поставить, но он не покажет того, что требуется на этой позиции.

Елена Григорьевская