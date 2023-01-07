Малафеев: «С большим уважением отношусь к Акинфееву»

Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о шестикратном обладателе золотых медалей чемпионата страны в составе московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«С большим уважением отношусь к Акинфееву, который доказал, что он не просто лидер. Понятно, что всегда конкурировал с ним. Это было хорошо для сборной, когда побеждает кто-то один», - цитирует голкипера «РИА Новости Спорт».

Несмотря на сказанное, Малафеев признался в том, что он не жалеет о том, что первым номером национальной команды в итоге стал именно вратарь «красно-синих» в связи с тем, что сам голкипер петербургского клуба выкладывался на все сто процентов в борьбе за это право.