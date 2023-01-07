Ари оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Экс-форвард московского «Спартака» Ари поделился мнением о шансах «народной команды» побороться за чемпионский титул в сезоне-2022/2023.

«У «Спартака» большая история, много фанатов. Команда хорошо играла. Шанс на чемпионство есть, только нужно отыграть все оставшиеся игры хорошо, тогда получится стать чемпионом», - приводит слова Ари ТАСС.

Перед зимним перерывом команды провели 17 туров в рамках Российской премьер-лиги. «Спартак» с 36 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.