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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

07 Января 2023 • 11:24 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака» Ари поделился мнением о шансах «народной команды» побороться за чемпионский титул в сезоне-2022/2023.

«У «Спартака» большая история, много фанатов. Команда хорошо играла. Шанс на чемпионство есть, только нужно отыграть все оставшиеся игры хорошо, тогда получится стать чемпионом», - приводит слова Ари ТАСС.

Перед зимним перерывом команды провели 17 туров в рамках Российской премьер-лиги. «Спартак» с 36 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ари
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