Юран оценил идею о послематчевых интервью для судей РПЛ

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, как относится к идее брать послематчевые интервью у судей.

«Такая идея - это здорово. Тренеры и игроки дают интервью. Это хорошее предложение - по горячим моментам брать интервью у судей. Это было бы очень неплохо», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

На товарищеском турнире команд РПЛ, который пройдет в феврале в ОАЭ, арбитры будут давать интервью после завершения матчей. Турнир состоится с 1 по 11 февраля 2023 года. В поединках примут участие столичный «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».