Коновалов – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Предпосылки есть»

Четырёхкратный обладатель золотых медалей чемпионата России в составе московского «Спартака» Андрей Коновалов поделился своим мнением касательно борьбы за итоговое первое место Российской премьер-лиги.

Потенциально главными соперниками в вопросе определения победителя чемпионата России могут стать всего две команды – московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

«Пока всё располагает этому. Может, я выдаю желаемое за действительное, но предпосылки есть», - приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

В данный момент «красно-белые» отстают от «сине-бело-голубых» на шесть очков.