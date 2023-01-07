Гулиев оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство

Хавбек «Химок» Аяз Гулиев поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» нельзя давать осечки», - цитирует полузащитника подмосковного клуба издание «РБ Спорт».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и располагается на первой позиции в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает вторую строчку.

Матч чемпионата России возобновятся в марте.