Коновалов – о «Спартаке»: «Только позитивные впечатления»

Четырёхкратный обладатель золотых медалей чемпионата России в составе московского «Спартака» Андрей Коновалов высказался о выступлении «красно-белых» в прошедшем году.

«Лучшая команда ушедшего 2022 года? Для меня «Спартак», я слежу за ними. Во всех планах команда оставляла только позитивные впечатления», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Бывший футболист считает, что достаточно продолжительный период в новой истории столичного коллектива нельзя было назвать стабильным, однако именно в 2022 году многое изменилось, и теперь «красно-белые» стали вызывать положительные эмоции.

Коновалов признался, что ожидает борьбы «Спартака» с лидером чемпионата России «Зенитом».