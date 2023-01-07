Идову рассказал о своём будущем в «Химках»

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову ответил на вопрос журналиста о своем ближайшем будущем.

«Этой зимой я остаюсь в «Химках». Я уже прошел углубленное медицинское обследование, поеду на сборы», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

Срок действующего трудового соглашения 30-летнего игрока с подмосковным клубом истекает в конце июня 2023 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Идову принял участие в 11 поединках, в которых получил две желтые карточки.

По итогам 17 туров «Химки» с 12 баллами занимают предпоследнее место в таблице РПЛ.