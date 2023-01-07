Орещук высказался о будущем Дзюбы

Футбольный менеджер Роман Орещук поделился мнением о будущем российского центрфорварда Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Про переход в «Рубин» не сильно верится. Если есть предложение из «Сивасспора», то ему надо ехать. Не думаю, что у него есть другие варианты. А без футбола оставаться тоже нельзя», - передает слова Орещука Betonmobile.ru.

В начале ноября 34-летний нападающий получил статус свободного агента. Последним клубом в карьере Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этого коллектива Артём провел пять поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом.