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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин исключил вылет «Локомотива» из РПЛ эксклюзив

07 Января 2023 • 17:35 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» исключил возможность вылета «Локомотива» из РПЛ в сезоне-2022/23.

«Исключено, что они вылетят! Даже не думаю об этом. Команда уровня «Локомотива» в данный момент очень сильна. Я не знаю даже, попадут ли ребята молодые в состав «Локомотива», потому что там очень сильный подбор футболистов. Им никто там место в основном составе не бронирует, за это нужно биться», — сказал Балахнин.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков после 17 туров. В зимнее трансферное окно к «железнодорожникам» присоединились полузащитники Максим Глушенков, Сергей Пиняев и вратарь Илья Лантратов. Сезон Российской премьер-лиги возобновится 4 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Балахнин РПЛ
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