Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич, вероятнее всего, поставит команде футбол от обороны.

«Я не знаю его, но думаю, что «Краснодар» следил за ним. Вчера смотрел программу на телевидении, и хочу сказать, что по увиденному я сделал вывод, Ивич – оборонщик. Он большое внимание уделяет своим командам игре в обороне. Да, это идёт против политики «Краснодара», но всё равно он не просто так тренировал в Англии», — сказал Тарханов.

4 января «Краснодар» объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера команды. Александр Сторожук был переведён на работу в «Краснодар-2».

«Быки» после 17 туров набрали 25 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.