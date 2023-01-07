Один из лидеров «Зенита» может уйти в «Атлетико»

Бразильский полузащитник Вендел может покинуть петербургский «Зенит» в январское трансферное окно. Как сообщается в телеграм-канале Metaratings, 25-летний южноамериканец раздумывает над сменой команды.

К хавбеку есть интерес из испанского чемпионата. Оформить трансфер Вендела намерен мадридский «Атлетико».

Бразилец защищает цвета петербургского коллектива с октября 2020 года. Срок его действующего контракта рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата России Вендел сыграл 16 матчей, забил семь мячей и сделал два ассиста.