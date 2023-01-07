Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» - искусственный продукт»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова чешского тренера Властимила Петржелы. Специалист в одном из интервью назвал «Зенит» отцом русского футбола, а «Спартак» - сыном-двоечником.

«Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви - тем и живет и будет жить при любом владельце. А «Зенит» - искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», - приводятся слова Заремы на страницах «РБ Спорта».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками располагается на второй строчке.