В «Пари НН» высказались о трансфере Дзюбы

Футбольный функционер Игорь Кудряшов, который занимает пост спортивного директора «Пари НН», высказался касательно возможного трансфера нападающего Артёма Дзюбы.

«Артём Дзюба - квалифицированный футболист. Конечно же, он усилил бы «Пари НН». Но у нас не было диалога с Артёмом», - приводит слова Кудряшова издание «Чемпионат».

Дзюба в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был «Адана Демирспор». В чемпионате Турции 34-летний форвард провел четыре матча и отметился одним забитым мячом.

В чемпионата России Дзюба известен по выступлениям за «Зенит» и «Спартак».