ЦСКА улетел на сбор в ОАЭ

Делегация московского ЦСКА отправилась на тренировочные сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

Сборы столичного клуба в Абу-Даби пройдут в период с 7 по 20 января. В этот отрезок подопечные Владимира Федотова проведут два контрольных поединка.

После завершения сбора в ОАЭ ЦСКА отправится в Турцию, где сыграет пять спаррингов: против «Партизана» (27 января), «Алании» (31 января), «Вайле» (4 февраля), «Ахмата» (11 февраля) и московского «Динамо» (15 февраля).

По итогам 17 туров Премьер-лиги «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице.