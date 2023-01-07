Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА Пономарёв досрочно назвал чемпиона РПЛ

07 Января 2023 • 09:02 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» уже досрочно стал чемпионом РПЛ. Питерцы тоже будут комплектоваться быстрыми ребятами. У них денег невпроворот. Они уже не упустят победу в чемпионате», - передает слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. После 17 проведенных туров петербургский «Зенит» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Московский «Спартак» с 36 очками располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает «Ростов» (35).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
09:45 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» - искусственный продукт»
09:38 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о трансфере Дзюбы
09:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА улетел на сбор в ОАЭ
09:21 · Россия. Первая лига
Известен срок контракта Гаранина с «Енисеем»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв досрочно назвал чемпиона РПЛ
08:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Если бы на месте Чеферина в УЕФА был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов отреагировал на смерть Виалли
01:41 · Россия. Премьер-лига
Талалаев нашёл неожиданный аргумент в пользу зимнего проведения чемпионатов мира
01:30 · Россия. Премьер-лига
Агапов: «Благодарен «Пари НН» за то, что поверили в меня»
01:06 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, как провёл отпуск
00:56 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зенит» приобретает Ренана ради перепродажи»
00:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Не хотел бы, чтобы «Лужники» стали стадионом имени Пеле»
00:04 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов назвал слабые места ЦСКА
06 Января
23:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, почему «Торпедо» проводит сбор в Тамбове
22:04 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
Все новости
Рекомендуем