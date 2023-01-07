Ветеран ЦСКА Пономарёв досрочно назвал чемпиона РПЛ

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» уже досрочно стал чемпионом РПЛ. Питерцы тоже будут комплектоваться быстрыми ребятами. У них денег невпроворот. Они уже не упустят победу в чемпионате», - передает слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. После 17 проведенных туров петербургский «Зенит» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Московский «Спартак» с 36 очками располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает «Ростов» (35).