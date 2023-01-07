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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Если бы на месте Чеферина в УЕФА был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже»

07 Января 2023 • 08:28 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на грядущее переизбрание Александера Чеферина президентом УЕФА. Он является единственым кандидатом на этот пост.

«Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, француз или англичанин. Слава богу, Чеферин остался», - передает слова Колоскова издание Metaratings.ru.

Выборы президента УЕФА пройдут в Лиссабоне 5 апреля текущего года. Напомним, что Чеферин занимает данный пост с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Александер Чеферин
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