Шалимов отреагировал на смерть Виалли

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об итальянце Джанлуке Виалли, ушедшем из жизни в возрасте 58 лет.

«Если говорить по‑итальянски, Виалли всегда был simpatico. Очень жаль, когда уходят люди и такие топ‑игроки, но что поделаешь. Мои искренние соболезнования родным Джанлуки», - приводит слова Шалимова издание «Чемпионат».

За свою клубную карьеру Виалли поиграл в составе лондонского «Челси», туринского «Ювентуса», генуэзской «Сампдории» и «Кремонезе». За национальную сборную Италии он провел 59 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами.