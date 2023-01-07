Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев нашёл неожиданный аргумент в пользу зимнего проведения чемпионатов мира

07 Января 2023 • 01:41 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Катарский чемпионат мира стал уникальным, впервые главный футбольный турнир прошел зимой, и главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев нашел неожиданный аргумент в пользу подобного формата. Он считает, что футболисты, еще не успевшие устать после долгих клубных сезонов, показали себя намного более свежими, нежели это бывает тогда, когда Мундиаль проходит летом.

- Ещё до прихода в «Торпедо» я первоначально планировал полететь в Катар, поскольку впервые турнир проводился в зимнее время года. Изъянами крупных турниров зачастую является усталость ведущих футболистов: после длинных сезонов им бывает тяжело за короткое время восстановиться и продемонстрировать всё своё мастерство, - цитирует Талалаева официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что чемпионский титул в Катаре взяла сборная Аргентины, которая переиграла Францию в финальном матче после более удачного исполнения серии пенальти. Следюущий чемпионат мира пройдет в 2026 году в Северной Америке. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
01:41 · Россия. Премьер-лига
Талалаев нашёл неожиданный аргумент в пользу зимнего проведения чемпионатов мира
01:30 · Россия. Премьер-лига
Агапов: «Благодарен «Пари НН» за то, что поверили в меня»
01:06 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, как провёл отпуск
00:56 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зенит» приобретает Ренана ради перепродажи»
00:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Не хотел бы, чтобы «Лужники» стали стадионом имени Пеле»
00:04 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов назвал слабые места ЦСКА
06 Января
23:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, почему «Торпедо» проводит сбор в Тамбове
22:04 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Смородская уверена, что Галактионову по силам совмещать две должности
21:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие: «Решение о будущем игрока примем летом»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» и «Ахмат» обсуждают переход Трошечкина
20:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал переход Агапова в ЦСКА вынужденной покупкой
20:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отметил слабые места «Локомотива»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Новоборанец ЦСКА Агапов попрощался с бывшим клубом
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Уход Ловрена из «Зенита» не сравнить с потерей Гранквиста для «Краснодара» 1 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем