Талалаев нашёл неожиданный аргумент в пользу зимнего проведения чемпионатов мира

Катарский чемпионат мира стал уникальным, впервые главный футбольный турнир прошел зимой, и главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев нашел неожиданный аргумент в пользу подобного формата. Он считает, что футболисты, еще не успевшие устать после долгих клубных сезонов, показали себя намного более свежими, нежели это бывает тогда, когда Мундиаль проходит летом.

- Ещё до прихода в «Торпедо» я первоначально планировал полететь в Катар, поскольку впервые турнир проводился в зимнее время года. Изъянами крупных турниров зачастую является усталость ведущих футболистов: после длинных сезонов им бывает тяжело за короткое время восстановиться и продемонстрировать всё своё мастерство, - цитирует Талалаева официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что чемпионский титул в Катаре взяла сборная Аргентины, которая переиграла Францию в финальном матче после более удачного исполнения серии пенальти. Следюущий чемпионат мира пройдет в 2026 году в Северной Америке.