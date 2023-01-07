Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Деяна Ловрена из стана «сине-бело-голубых» в «Лион».

«Не скажу, что «Зенит» ослаблен теперь. Но Ловрен - хороший игрок. На чемпионате мира он себя проявил, и я думаю, что «Лион» предложил ему неплохие финансовые условия. Плюс там еврокубки. Это дорогого стоит, учитывая его возраст. Лично я считаю, что «Зенит» выиграл от этой сделки. Клуб мог его потерять из-за травмы какой-то. Думаю, все довольны в такой ситуации.

«Зенит» сейчас подписывает других игроков. Но мы ещё не знаем, как они себя покажут. Сейчас речь идёт о чемпионате России, поэтому и потеря не особо критична. А вот дальше уже нужно будет усиливаться», - сказал Деменко.