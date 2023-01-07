Талалаев рассказал, как провёл отпуск

Московское «Торпедо» стало первым клубом, который вышел из отпуска, команда уже отправилась на сбор в Тамбов, а ее наставник Андрей Талалаев рассказал журналистам, как провел отпуск.

- Первые дни отпуска я провёл в Москве, затем летал на море. В полёте у меня поднялась температура, которая держалась дня 4. Обидно, когда специально прилетаешь куда-то далеко, хочется позагорать, поплавать, а вместо этого 8 из 12 дней ты болеешь, пьешь антибиотики, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что российский чемпионат возобновится через два месяца, матчи восемнадцатого тура пройдут в начале марта. Автозаводцам предстоит гостевой поединок с «Краснодаром». Сейчас клуб занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.