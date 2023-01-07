Хомуха: «Зенит» приобретает Ренана ради перепродажи»

Экс-футболист питерского «Зенита» Дмитрий Хомуха уверен в том, что чемпион России приглашает молодого бразильского защитника Роберта Ренана ради дальнейшей перепродажи. Хомуха назвал возможную сделку с «Коринтиансом» «бизнес-проектом», на котором «Зенит» надеется хорошо заработать.

- Это бизнес-проект: покупка молодого игрока, его раскрутка и последующая продажа. Как мне кажется, с этой целью приобретен молодой футболист. Если будет спрос на Ренана, его, конечно, продадут с выгодой, - цитирует слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, что российский чемпионат возобновится через два месяца, матчи восемнадцатого тура пройдут в начале марта.