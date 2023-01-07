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Колосков: «Не хотел бы, чтобы «Лужники» стали стадионом имени Пеле»

07 Января 2023 • 00:48 Комментировать

Вячеслав Колосков, бывший президент Российского футбольного союза, ныне являющийся почетным президентом организации, не уверен в том, что хотел бы переименования стадиона «Лужники» в честь Пеле - при всем уважении к «Королю футбола». Он считает, что подобное было бы уместным в Бразилии, героем которой является Пеле, но никак не в Российской Федерации.

- Я бы отнёсся отрицательно, если бы «Лужники» переименовали в честь Пеле. Этот футболист не из СССР и не из России. Абсолютно неуместно переименовывать стадион «Лужники» в честь Пеле, - цитирует слова Колоскова издание «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Вячеслав Колосков
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