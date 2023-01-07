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Деменко: «Ивич - опытный тренер, да, но этот опыт он получил за рубежом» эксклюзив

07 Января 2023 • 00:15 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от игры «быков» под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.

«Тяжело понять Сергея Николаевича Галицкого. Я не знаю, кто ему подсказывает, или он сам решает вопросы назначения. Если так разобраться. Ивич - опытный тренер, да. Но этот опыт он получил за рубежом. Он работал в Греции, Англии, Израиле. Поэтому пока тяжело что-то сказать про Ивича. Посмотрим, как будет играть команда. Любой тренер в «Краснодаре» при хороших взаимоотношениях с коллективом может построить свою команду, поскольку игроки там есть.

Нужно посмотреть хотя бы 5 игр, чтобы можно было сделать какие-то выводы по работе Ивича. Понаблюдать будет интересно, всё-таки он и с молодежью работал, а это немаловажно. У «Краснодара» есть своя дисциплина, поэтому тут не должно быть барьеров между игроками и тренером-легионером. Посмотрим, что будет. Главное, хорошо выстроить отношения с футболистами. Все зависит от Владимира Ивича», - сказал Деменко.

Напомним, что Ивич подписал с «Краснодаром» контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Владимир Ивич
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