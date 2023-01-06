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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев рассказал, почему «Торпедо» проводит сбор в Тамбове

06 Января 2023 • 23:29 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев поведал, почему «автозаводцы» выбрали местом первого сбора Тамбов. Сбор пройдёт с 6 по 10 января.

«Причина в логистике, решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте», - цитирует Талалаева пресс-служба «чёрно-белых». Так, в Москве от отеля, где базируется «Торпедо», игроки бы тратили в дороге до спортивных объектов несколько часов.

Талалаев отметил, что из-за того, что «Торпедо» находится на последнем месте, футболистам аутсайдера РПЛ пришлось раньше всех выйти из новогоднего отпуска.

«Торпедо» - аутсайдер РПЛ, команда занимает последнее место в турнирной таблице и имеет лишь шесть очков в своём активе.

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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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