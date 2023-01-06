Агент Кофрие: «Решение о будущем игрока примем летом»

Давид Ласарацина, который является агентом игрока «Клермона» Максимилиано Кофрие, рассказал, вернётся ли его подопечный в РПЛ. Сейчас бельгиец выступает за французский клуб в рамках аренды, а права на футболиста принадлежат московскому «Спартаку».

«Пока он сосредоточен на выступлении за «Клермон». Как я и говорил раньше, решение о его будущем примем летом», - цитирует агента «РБ Спорт».

Кофрие пополнил «Спартак» летом 2021 года, а в этом сезоне он – игрок «Клермона» из Лиги 1, в этот клуб он перебрался в рамках годичного арендного соглашения между клубами. Пока за «Клермон» Кофрие не отличался забитыми голами или ассистами и сыграл в общей сумме 10 матчей.