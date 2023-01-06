Дзюба пытается договориться с клубом РПЛ

Артём Дзюба уже более двух месяцев состоит в списке игроков, не имеющих клубной прописки. Ещё в начале ноября 34-летний форвард расторг контракт с «Адана Демирспор», где ему заиграть не удалось.

Как стало известно «РБ Спорт», услуги Артёма Дзюбы были предложены «Пари НН». При этом есть информация, согласно которой нападающий сам пытается договориться с клубом из Нижнего Новгорода.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Артём Дзюба имеет варианты в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии. При этом нападающий якобы предпочитает продолжить карьеру в родной России.

Последним клубом Артёма Дзюбы в России был «Зенит», который он покинул по завершению прошлого сезона.