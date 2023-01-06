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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Уход Ловрена из «Зенита» не сравнить с потерей Гранквиста для «Краснодара» эксклюзив

06 Января 2023 • 20:29 Комментировать (1)

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из питерского «Зенита» во французский «Лион».

- Мне кажется, «Зенит» сделал больше для Ловрена, чем наоборот. Во всех смыслах. В России всё-таки это лучшая команда, самая сильная. Подчеркну, именно в России. Мне кажется, это не такая потеря, которая была у «Краснодара», когда оттуда ушёл Гранквист. Вот то, я считаю, была огромная потеря на все века. Нельзя сказать, что Гранквист был топ-игроком, но благодаря своей харизме, отдаче, самоотверженности и преданности он составлял для «Краснодара» больше чем полкоманды. Про Ловрена и «Зенит» такого сказать нельзя.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Чемпионат России Андреас Гранквист Деян Ловрен РПЛ Александр Чугунов
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Комментарии (1)
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Bettega
06 Января 2023 в 21:01
а кто этот человек и про кого он говорит?
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