Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из питерского «Зенита» во французский «Лион».

- Мне кажется, «Зенит» сделал больше для Ловрена, чем наоборот. Во всех смыслах. В России всё-таки это лучшая команда, самая сильная. Подчеркну, именно в России. Мне кажется, это не такая потеря, которая была у «Краснодара», когда оттуда ушёл Гранквист. Вот то, я считаю, была огромная потеря на все века. Нельзя сказать, что Гранквист был топ-игроком, но благодаря своей харизме, отдаче, самоотверженности и преданности он составлял для «Краснодара» больше чем полкоманды. Про Ловрена и «Зенит» такого сказать нельзя.

