Деменко - о Кобнане: «Непонятно пока, как он впишется в игру «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал недавний трансфер «горожан». Команду пополнил 20-летний нигерийский форвард Мозес Кобнан. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, 400 тыс. евро.

«Непонятно пока, как он впишется в игру коллектива. Наверняка, Ивич его уже видел. Это кандидатура от нового главного тренера», - цитирует Деменко «РБ Спорт». Эксперт добавил, что уверен, что это не последний трансфер «Краснодара» этой зимой, так как в клуб пришёл новый наставник.

4 января «быки» объявили о новом главном тренере клуба. Им стал сербский специалист Владимир Ивич.