​Агапов в субботу летит за сбор с ЦСКА

Защитник Илья Агапов продолжит карьеру в ЦСКА. Московский клуб официально ещё не объявлял о переходе 21-летнего футболиста из «Пари НН», хотя о трансфере уже сообщил авторитетный портал transfermarkt.

По данным телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», в субботу Илья Агапов полетит с ЦСКА на первый зимний учебно-тренировочный сбор. Его команда Владимира Федотова проведёт в ОАЭ.

Отметим, что ЦСКА после первой части сезона Российской премьер-лиги располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 зачётных баллов.