Гулиев не исключил, что будет выступать за сборную Азербайджана

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев не исключил, что в будущем он сможет выступать за сборную Азербайджана.

«Я могу играть за сборную Азербайджана, нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную», - цитирует Гулиева «РБ Спорт». Он добавил, что как только он начал выступать в РПЛ, ему уже предлагали играть за сборную этой кавказской страны.

Дело в том, что Гулиев играл за юношеские сборные России, однако за основную сборную заигран так и не был. Поэтому он может выступать за сборную Азербайджана, если получит гражданство. Игрок имеет азербайджанские корни.