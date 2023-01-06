Гранат уверен, что «Химки» и «Торпедо» покинут РПЛ

Бывший динамовец Владимир Гранат уверен, что состав зоны вылета в текущем сезоне РПЛ не изменится до самого его конца. И «Химкам» и «Торпедо», которые занимают сейчас 15-е и 16-е места в турнирной таблице лиги, суждено понизиться в классе.

«Автозаводцы» вообще не были готовы к Премьер-лиге. Этому клубу будет очень тяжело спастись с шестью очками», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Что касается «Локомотива», который неожиданно для всех идёт в этом сезоне 14-м, то Гранат уверен, что «железнодорожники» останутся в лиге в любом случае, ведь это гранд российского футбола.

РПЛ вернётся на стадионы России в первые мартовские выходные.