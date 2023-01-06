Ренан стал игроком «Зенита» - журналист

Защитник Роберт Ренан подписал контракт с «Зенитом». Об этом в социальных сетях написал журналист Фабио Алейшо.

Вероятно, в ближайшее время о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса» будет объявлено официально. Речь идёт о 19-летнем футболисте, основной позицией которого является центр обороны. Также Ренан способен играть в качестве левого защитника.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Роберта Ренана в 2 миллиона евро.

Стоит сказать, что «Зениту» как раз нужен игрок на позицию центрального защитника. На днях клуб покинул опытный Деян Ловрен. Хорват перебрался в «Лион», за который он уже выступал в своё время.