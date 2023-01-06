​Агапов перешёл в ЦСКА за 1,3 млн евро – источник

Защитник Илья Агапов сменил «Пари НН» на ЦСКА. Информация размещена на страницах авторитетного портала transfermarkt. По данным источника, трансфер 21-летнего футболиста обошёлся московскому клубу в 1,3 миллиона евро.

О том, что «Пари НН» и ЦСКА согласовали переход Ильи Агапова, сообщалось уже несколько дней назад. Впрочем, в нижегородском клубе позже рассказывали, что агент игрока поспешил с объявлением о трансфере.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на 13 зачётных баллов.