​Алдонин рассказал, какие игроки нужны ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о том, какие футболисты нужны московскому клубу.

«Не хватает высококвалифицированных футболистов. Здесь мы говорим и про атаку, и про оборону. На мой взгляд, очень нужны быстрые и классные мастеровитые игроки», - высказался Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится в начале марта. Первым соперником ЦСКА в РПЛ в 2023 году будет «Сочи».