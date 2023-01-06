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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алдонин рассказал, какие игроки нужны ЦСКА

06 Января 2023 • 17:47 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о том, какие футболисты нужны московскому клубу.

«Не хватает высококвалифицированных футболистов. Здесь мы говорим и про атаку, и про оборону. На мой взгляд, очень нужны быстрые и классные мастеровитые игроки», - высказался Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится в начале марта. Первым соперником ЦСКА в РПЛ в 2023 году будет «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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