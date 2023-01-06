​Агент Хаджи Райта прокомментировал слухи о «Локомотиве»

«Локомотив» слухи связывают с форвардом сборной США Хаджи Райтом, ныне выступающим за «Антальяспор». Комментарий на этот счёт дал агент Гюнтер Тибо, который представляет интересы 24-летнего футболиста.

«Ни я, ни футболист, ни сам клуб ничего не знают об этом. Сейчас нет никакого смысла говорить о будущем Райта в другом клубе. Он лучший бомбардир «Антальяспора» и счастлив играть за этот клуб», - высказался Тибо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хаджи Райта в 3,4 миллиона евро. В текущем чемпионате Турции Хаджи Райт забил 10 голов в 15 матчах.

Хаджи Райт сыграл в четырёх матчах сборной США на чемпионате мира – 2022.