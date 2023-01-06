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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кечинов считает, что «Спартаку» не нужны новички-легионеры

06 Января 2023 • 17:23 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов не считает, что московскому клубу нужно подписывать иностранных футболистов.

Давая комментарий для «Чемпионата», Кечинов выразил мнение о том, что «Спартак» должен усиливать состав своими воспитанниками, чтобы они прогрессировали.

Зачем сейчас усиливаться легионерами? Соревноваться с «Зенитом» - кто дороже купит? У «Спартака» множество талантливой молодёжи», - высказался бывший игрок «красно-белых».

По словам Кечинова, о легионерах «Спартаку» можно будет подумать тогда, когда российские клубы вернутся в престижные турниры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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