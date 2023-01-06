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​Силкин: «Для чего Захаряну переходить в «Челси»?

06 Января 2023 • 17:12 Комментировать

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался насчёт возможного перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, что лондонский гранд проявлял интерес к Арсену Захаряну ещё в конце лета прошлого года. Тем не менее, трансфер не удалось осуществить из-за проблем с переводом денег в условиях санкций.

«А для чего ему туда уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать - уйдёт он или нет», - высказался Силкин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Арсену Захаряну сейчас 19 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника «Динамо» в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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