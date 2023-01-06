Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 33-летнего хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

- Наконец-то я увидел, что «Зенит» в селекционном плане сработал правильно. Я критиковал его не с целью критиковать – я просто говорю то, что считаю. Ловрен подошёл к концу своей карьеры – он играет, как говорят, уже на полусогнутых. «Зенит» за него хоть какие-то деньги вернул. И у питерского клуба не должно быть проблем с тем, чтобы найти Ловрену замену. В России достаточно более молодых и продуктивных центральных защитников, в том числе в Первой лиге и даже в академии «Зенита». Она на самом деле прекрасно работает, у них в каждом возрасте по 5-6 человек являются членами сборных команд России в своих возрастах. Недавно выкупили контракт Алипа, но он футболист среднего уровня. В академии «Зенита», я думаю, есть игроки и посильнее.