Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Александра Сторожука.

- Трудно конечно, давать оценку, не зная человека. Тут можно просто предполагать. Когда «Спартак» брал Абаскаля, было видно, что у него есть что-то своё тренерское, оно выражается даже во внешности. А Ивич – это назначение, присущее именно «Краснодару», – вот так вот, и всё. Я не думаю, что он будет лучше Сторожука. Возможно, так нельзя говорить, но чисто футбольная интуиция мне подсказывает, что Ивич не тот вариант для «Краснодара».