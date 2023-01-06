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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов не считает уход Ловрена из «Зенита» катастрофой

06 Января 2023 • 15:49 Комментировать

На днях «Зенит» расстался с Деяном Ловреном – хорватский защитник перебрался во французский «Лион». Очередной комментарий на этот счёт дал комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита». По мнению Орлова, уход Ловрена не является для «сине-бело-голубых» катастрофой.

«Я никакой катастрофы не вижу. Во-первых, работа по поиску центрального защитника уже ведётся. Во-вторых, разгрузилась зарплатная ведомость. Возможно, будет приобретен молодой игрок. И даже не один. Посмотрим», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Деян Ловрен выступал за «Зенит» на протяжении двух с половиной лет.

После первой части чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Деян Ловрен
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