​Орлов не стал советовать Дзюбе уходить из футбола

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на мнения о том, что Артёму Дзюбе было бы лучше завершить карьеру.

Напомним, что Артём Дзюба находится без клуба с начала ноября. Тогда 34-летний россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор» в Турции.

«Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает», - сказал Орлов, отметив, что он не знает, в какой форме сейчас находится бывший нападающий «Зенита».

«Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Всё зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха», - высказался Орлов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что у Артёма Дзюбы есть варианты в ОАЭ и Саудовской Аравии. Также интерес к форварду проявляет «Сивасспор».