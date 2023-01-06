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​Орлов не стал советовать Дзюбе уходить из футбола

06 Января 2023 • 15:43 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на мнения о том, что Артёму Дзюбе было бы лучше завершить карьеру.

Напомним, что Артём Дзюба находится без клуба с начала ноября. Тогда 34-летний россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор» в Турции.

«Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает», - сказал Орлов, отметив, что он не знает, в какой форме сейчас находится бывший нападающий «Зенита».

«Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Всё зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха», - высказался Орлов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что у Артёма Дзюбы есть варианты в ОАЭ и Саудовской Аравии. Также интерес к форварду проявляет «Сивасспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Артём Дзюба
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