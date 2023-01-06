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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Салиховой «наплевать» на мнение Канчельскиса

06 Января 2023 • 15:35 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис раскритиковал Зарему Салихову, когда говорил о женщинах в футболе. Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слова Канчельскиса.

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня - это мнение команды и тренеров», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что в последние годы Зарема Салихова принимала активное участие в управлении «Спартаком». Из уст Салиховой регулярно звучали громкие заявления, а её телеграм-канал буквально разрывал информационное пространство.

Добавим, что Леонид Федун продал свои акции московского клуба компании «Лукойл» в августе прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Зарема Салихова
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