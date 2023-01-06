​Сенников дал совет «Локомотиву» по трансферам

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников дал совет московскому клубу по работе на зимнем трансфером рынке. По его мнению, «железнодорожникам» нужно основательно поработать над усилением линии обороны.

«Локомотиву» нужно усиление в линию обороны на все позиции - четыре игрока. Либо надо взять кого-то одного опытного, как был Ведран Чорлука или Деян Ловрен, чтобы руководил обороной и вокруг него она строилась», - высказался Сенников, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Локомотив» уже подписал нескольких футболистов. В команду перешли вратарь Илья Лантратов, а также два атакующих полузащитника – Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.