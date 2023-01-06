​Орлов назвал позиции, которые должен усилить «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком «Зенита», ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить питерцам зимой.

«Надо обязательно брать центрального защитника. Может быть, ещё и крайнего. Не помешает и нападающий хороший», - высказался Орлов, чьи слова приводит sport24.

Орлов также отметил, что «Зениту» нужно укреплять и омолаживать состав команды.

Напомним, что недавно «Зенит» покинул центральный защитник Деян Ловрен. Опытный хорватский футболист перебрался в «Лион».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и сейчас.