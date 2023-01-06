Рианчо: «Глушаков знает, у кого самый большой»

Испанский тренер Рауль Рианчо дал ответ на вопрос о том, кто был лидером команды, когда он работал в «Спартаке».

«Самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса», - высказался Рианчо в переносном смысле, давая комментарий для sport24.

Что касается прямого смысла этого выражения, то Рауль Рианчо здесь не смог дать комментарий. По словам испанского специалиста, он не заглядывал в душ к футболистам.

«В ванных и банных делах у нас был только один эксперт - Денис Глушаков. Он точно знает, у кого самый большой», - отметил экс-тренер «Спартака».

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ.