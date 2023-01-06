Каррера высказался о смерти Виалли

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о смерти бывшего игрока лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Джанлуки Виалли.

«Очень печальная новость! Я всегда буду помнить его таким, каким он был на поле и в жизни. Он был просто отличным человеком! Для него всегда будет место в моем сердце», - передает слова итальянского специалиста издание «Спорт-экспресс».

Виалли долгое время боролся с раком поджелудочной железы. В конце прошлого месяца его состояние резко ухудшилось.

В бытность футболистом Джунлука выступал за «Кремонезе», «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси». В составе сборной Италии Виалли провел 59 поединков и отметился 11 забитыми мячами.